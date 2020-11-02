Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Ученые NIH обнаружили новое "разрушительное" генетическое заболевание
АР обвинило Францию в подстрекательстве мусульман "отрубать головы"
Саакашвили зовёт грузин на баррикады и они, в принципе, готовы
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Во Франкфурте-на-Майне группа людей напала на полицию
Глава Минобороны Турции прибудет в Баку
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Иммунолог: в России нет хороших вакцин от гриппа
Зеленский скромно поздравил Усика с победой

Вильфанд: наступающая зима будет холоднее предыдущей

Грядущая зима в России будет холоднее, чем предыдущая.

Такой неутешительный прогноз озвучил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, хотя зима "будет неоднородной", на мягкую погоду рассчитывать не стоит.

"Тепло прошлой зимы было связано с зональным переносом очень теплых воздушных масс, которые формировались над Атлантикой, с запада и юго-запада.<…> Они достигали не только ЦФО, но и уходили глубоко в азиатскую часть страны. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации", — говорит синоптик.

Впрочем, расстраиваться рано. Вильфанд оговорился, что

прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды.

И, синоптик это особо подчеркнул, есть все основания предполагать, что температуры будут всё же выше нормы.

Последние материалы
Вильфанд: наступающая зима будет холоднее предыдущей
В Молдавии будет второй тур президентских выборов
Британия возмущена: чернокожая модель будет играть английскую королеву
Ученые NIH обнаружили новое "разрушительное" генетическое заболевание
АР обвинило Францию в подстрекательстве мусульман "отрубать головы"
Сноуден захотел стать гражданином России
Саакашвили зовёт грузин на баррикады и они, в принципе, готовы
Будут ли Социалистические США?
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Во Франкфурте-на-Майне группа людей напала на полицию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина
Комментарии
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис
В Карабахе закрыли все детские сады и школы из-за боёв
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Минские силовики открыли предупредительный огонь
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников