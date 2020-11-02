Вильфанд: наступающая зима будет холоднее предыдущей

Грядущая зима в России будет холоднее, чем предыдущая.

Такой неутешительный прогноз озвучил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, хотя зима "будет неоднородной", на мягкую погоду рассчитывать не стоит.

"Тепло прошлой зимы было связано с зональным переносом очень теплых воздушных масс, которые формировались над Атлантикой, с запада и юго-запада.<…> Они достигали не только ЦФО, но и уходили глубоко в азиатскую часть страны. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации", — говорит синоптик.

Впрочем, расстраиваться рано. Вильфанд оговорился, что

прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды.

И, синоптик это особо подчеркнул, есть все основания предполагать, что температуры будут всё же выше нормы.