В больницах Челябинска пройдут проверки кислородного оборудования после мощного взрыва кислородного баллона в городской поликлинике № 2.

Соответствующее поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"По кислородной инфраструктуре, учитывая сегодняшние обстоятельства, считаю необходимым провести тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры: как тех, что изначально существовали на госпитальной базе, так и той, что монтировалась в силу открытия новых госпитальных баз", — заявил глава региона.