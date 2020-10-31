В больницах Челябинска пройдут проверки кислородного оборудования после мощного взрыва кислородного баллона в городской поликлинике № 2.
Соответствующее поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"По кислородной инфраструктуре, учитывая сегодняшние обстоятельства, считаю необходимым провести тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры: как тех, что изначально существовали на госпитальной базе, так и той, что монтировалась в силу открытия новых госпитальных баз", — заявил глава региона.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?