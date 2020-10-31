У здания правительства Хабаровского края собрались около 300 протестующих на несанкционированную акцию протеста.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска. Протестующие собрались, чтобы поддержать бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
"Несмотря на хорошую погоду на митинг в 113-й раз на площади Ленина в Хабаровске собралось едва ли 300 человек", — сказано в сообщении администрации.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?