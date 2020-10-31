Жители Хабаровска вышли на несанкционированный митинг

У здания правительства Хабаровского края собрались около 300 протестующих на несанкционированную акцию протеста.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска. Протестующие собрались, чтобы поддержать бывшего губернатора региона Сергея Фургала.