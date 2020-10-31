Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Челябинска.
Напомним, в субботу на территории челябинской городской поликлиники № 2 произошёл мощный взрыв баллона с кислородом. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Спасатели локализовали пожар.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?