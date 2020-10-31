Казанских мужчин обвинили в распространении коронавируса

На портале петиций Change. org появилась инициатива о создании отдельных выгонов для женщин в метрополитене Казани.

Автор инициативы обвинила казанских мужчин в безответственном отношении к ограничительным мерам и распространении коронавируса. По её мнению, в "женских вагонах" будет соблюдаться социальная дистанция.