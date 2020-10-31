На портале петиций Change. org появилась инициатива о создании отдельных выгонов для женщин в метрополитене Казани.
Автор инициативы обвинила казанских мужчин в безответственном отношении к ограничительным мерам и распространении коронавируса. По её мнению, в "женских вагонах" будет соблюдаться социальная дистанция.
"В настоящее время им это не удается из-за мужчин, которые сидят, широко расставив ноги, женщины же вынуждены жаться друг к другу, нарушая социальную дистанцию и подвергая себя опасности заражения!" — сказано в тексте петиции.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?