Власти российской столицы пока не рассматривают вариант усиления ограничительных мер и введения в городе пропускного режима.

Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

"Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и в других странах мира", — утверждает чиновник.