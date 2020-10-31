Власти российской столицы пока не рассматривают вариант усиления ограничительных мер и введения в городе пропускного режима.
Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
"Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и в других странах мира", — утверждает чиновник.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?