Рамзан Кадыров ответил на завуалированную критику Пескова в свой адрес

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вчера обратившийся к французскому президенту, резко осудив его одобрение "глумления над религией двух миллиардов человек" и назвавший Эммануэля Макрона "лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", пояснил, что сделал это не как политик, а как мусульманин, человек, "безмерно любящий свою религию и строго соблюдающий все предписания Священного Корана и сунны".

Так Кадыров ответил на комментарий его слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в котором он "заявил, что внешней политикой в России занимаются не руководители регионов, а только глава государства".

Свою позицию руководитель Чеченской республики разъяснил в ТГ-канале, отметив, что, если понадобится, он готов оставить пост ради веры: