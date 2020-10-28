Приангарье "обезглавлено" COVID: половина чиновников заразились

Заражение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева коронавирусом запустило в правительстве региона цепную реакцию:

вслед за ним положительные тесты на COVID сдали

замгубернатора Андрей Козлов,

зампред правительства Руслан Ситников,

глава кабмина Константин Зайцев,

сенатор Сергей Брилка,

мэры Шелеховского и Усть-Кутского районов.

По данным правительственной пресс-службы, госпитализация понадобилась только Игорю Кобзеву и Сергею Брилке с супругой. Остальные чиновники находятся на самоизоляции и "по мере сил продолжают работать".

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