Заражение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева коронавирусом запустило в правительстве региона цепную реакцию:
вслед за ним положительные тесты на COVID сдали
По данным правительственной пресс-службы, госпитализация понадобилась только Игорю Кобзеву и Сергею Брилке с супругой. Остальные чиновники находятся на самоизоляции и "по мере сил продолжают работать".
Вирусолог предупредил о больших потерях от коронавируса в регионах
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