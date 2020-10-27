В петербургском театре имени Ленсовета произошла вспышка COVID-19. Коронавирус подтвердился у нескольких актёров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Заражены более десяти человек, среди них народный артист России Сергей Мигицко.
"Есть заразившиеся, но фамилии я называть не буду. Мы заменяем спектакли в связи с болезнью людей, но пока ещё ничего не отменяли. Среди заразившихся больше 10 человек", — сообщила художественный руководитель театра Лариса Луппиан.
Также она отметила, что Михаил Боярский ни с кем из заболевших не контактировал, поэтому продолжит работу в театре.
Тяжёлых случаев заболевания нет. Состояние многих артистов уже улучшилось.
Ранее бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов заявил, что россиян ждёт тяжёлая зима из-за корнавируса.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.