Более десяти актёров театра имени Ленсовета заразились COVID-19

В петербургском театре имени Ленсовета произошла вспышка COVID-19. Коронавирус подтвердился у нескольких актёров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Заражены более десяти человек, среди них народный артист России Сергей Мигицко.

"Есть заразившиеся, но фамилии я называть не буду. Мы заменяем спектакли в связи с болезнью людей, но пока ещё ничего не отменяли. Среди заразившихся больше 10 человек", — сообщила художественный руководитель театра Лариса Луппиан.

Также она отметила, что Михаил Боярский ни с кем из заболевших не контактировал, поэтому продолжит работу в театре.

Тяжёлых случаев заболевания нет. Состояние многих артистов уже улучшилось.

Ранее бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов заявил, что россиян ждёт тяжёлая зима из-за корнавируса.