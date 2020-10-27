С 19 октября ученики 6-11 классов московских школ перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19. В первую неделю прошло более полумиллиона онлайн-занятий и свыше 12 миллионов сессий онлайн-уроков, сообщает официальный Instagram Департамента образования и науки города Москвы.
В журналах "Московской электронной школы" за отчетный период было выставлено почти два миллиона оценок, из которых более миллиона — пятерки. Педагоги отмечают удобство сервиса.
"Дистанционно ребенок может пользоваться и учебником виртуально, выполнять цифровые домашние задания. То есть "Московская электронная школа" действительно себя оправдывает", — говорит учитель русского языка Евгения Авласова.
Преподаватель информатики Георгий Яровиков отметил, что каждый ученик может учиться из любой точки мира.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.