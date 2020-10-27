Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла с должности в связи с выходом на пенсию.
Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию", — сказано в сообщении.
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