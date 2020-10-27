Вирусолог предупредил о больших потерях от коронавируса в регионах

Если первая волна коронавируса ударила в основном по Москве и Санкт-Петербургу, то теперь ситуация в корне иная: число заражений растёт в основном в регионах. И потери будут значительно масштабнее.

Так считает вирусолог Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии университета имени Сеченова.

По его мнению, способствовать распространению коронавирусной инфекции будет целый ряд факторов:

отсутствие ужесточения ограничительных мер,

несформированность иммунной прослойки, которая уже есть в Москве.

"Не стоит исключать и возможность еще одного, третьего, витка эпидемии COVID-19. Который, вероятно, будет уже слабее первого и второго", — предупредил Лукашев в интервью "Известиям".

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