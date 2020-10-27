Если первая волна коронавируса ударила в основном по Москве и Санкт-Петербургу, то теперь ситуация в корне иная: число заражений растёт в основном в регионах. И потери будут значительно масштабнее.
Так считает вирусолог Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии университета имени Сеченова.
По его мнению, способствовать распространению коронавирусной инфекции будет целый ряд факторов:
"Не стоит исключать и возможность еще одного, третьего, витка эпидемии COVID-19. Который, вероятно, будет уже слабее первого и второго", — предупредил Лукашев в интервью "Известиям".
Собрана и опубликована "народная" статистика по Covid-19
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.