Заражённых коронавирусом в России станет вдвое больше.
Таков прогноз Александра Лукашева, директора Института медицинской паразитологии университета имени Сеченова.
"Не исключено, что число заболевших COVID в России превысит два, а то и три миллиона человек. Но важно даже не это, а то, с какой скоростью вирус распространяется. Пока она у нас в стране небольшая", — сказал Лукашев в интервью "Известиям".
ДЛЯ СПРАВКИ
На утро понедельника, 26 октября, в России, по данным коронавирусного оперштаба:
Кстати, коронавирус в воскресенье подтвердился у глав двух регионов — Иркутской и Кемеровской областей.
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