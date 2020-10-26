Заражённых коронавирусом в России станет вдвое больше.

Таков прогноз Александра Лукашева, директора Института медицинской паразитологии университета имени Сеченова.

"Не исключено, что число заболевших COVID в России превысит два, а то и три миллиона человек. Но важно даже не это, а то, с какой скоростью вирус распространяется. Пока она у нас в стране небольшая", — сказал Лукашев в интервью "Известиям".