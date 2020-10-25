В Москве в ближайшие дни сохранится преимущественно тёплая погода.

Об этом сообщил RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Практически до конца октября у нас стоит тёплая погода. Бабьего лета, конечно, солнечного нет, но погода по температуре выше нормы… Сейчас чисто осенняя погода, идут циклоны: прошёл один циклон, за ним идёт второй, выстроился и ещё один… Соответственно, циклон в передней части приносит с собой тепло, потом осадки", — пояснил синоптик.

"До конца месяца практически у нас холодов не будет. С понедельника на вторник, на среду ночью может быть температура ближе к нулю: +2…+3°С, а днём всё равно тепло: где-то +8°С. То есть, в общем-то, довольно тёплая погода, выше нормы. Но облачная и с небольшими дождиками периодически", — добавил Цыганков.