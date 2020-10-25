В Москве за прошедшие сутки выписались 2614 пациента, которые перенесли коронавирус. Общее количество вылечившихся от опасного недуга в столице превысило отметку в 290 тысяч человек.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2614 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524", — отметила чиновница.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.