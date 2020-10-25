За сутки в Москве выписали 2614 пациентов после коронавируса

В Москве за прошедшие сутки выписались 2614 пациента, которые перенесли коронавирус. Общее количество вылечившихся от опасного недуга в столице превысило отметку в 290 тысяч человек.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.