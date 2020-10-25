Большинство жителей Москвы выполняет меры, которые были введены властями города для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей", — отметил градоначальник.
Собянин также напомнил, что школьники сейчас находятся на дистанционном обучении, многие работники предприятий были переведены на удалённую работу, а пожилые и хронически больные москвичи переведены на домашний режим.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.