Собянин: москвичи соблюдают меры предосторожности

Большинство жителей Москвы выполняет меры, которые были введены властями города для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей", — отметил градоначальник.

Собянин также напомнил, что школьники сейчас находятся на дистанционном обучении, многие работники предприятий были переведены на удалённую работу, а пожилые и хронически больные москвичи переведены на домашний режим.