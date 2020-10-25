В воскресенье Москву накроет антициклон с юго-запада

В воскресенье в Москве не будет существенных осадков, а температура воздуха прогреется до 11 градусов выше нуля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.