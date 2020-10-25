В воскресенье в Москве не будет существенных осадков, а температура воздуха прогреется до 11 градусов выше нуля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние антициклон с юго-запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, 9-11 градусов тепла — в столице, 7-12 градусов тепла — в Подмосковье", — пояснил синоптик.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.