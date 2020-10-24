Вся следующая неделя в Москве пройдёт без осадков. Температура воздуха днём составит около 10 градусов выше нуля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"На следующей неделе у нас "бабья осень": без осадков, ночами плюс 1 — плюс 6, днем около плюс 10. Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться", — утверждает синоптик.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".