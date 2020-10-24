Следующая неделя в Москве пройдёт без осадков

Вся следующая неделя в Москве пройдёт без осадков. Температура воздуха днём составит около 10 градусов выше нуля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.