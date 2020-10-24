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Следующая неделя в Москве пройдёт без осадков

Вся следующая неделя в Москве пройдёт без осадков. Температура воздуха днём составит около 10 градусов выше нуля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"На следующей неделе у нас "бабья осень": без осадков, ночами плюс 1 — плюс 6, днем около плюс 10. Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться", — утверждает синоптик.

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