Молодые педагоги Москвы померяются силами в профессиональном конкурсе

В столице 1 ноября стартует конкурс "Молодые педагоги — московскому образованию". Он проходит с 2014 года по инициативе учителей столичных образовательных организаций. За это время число его участников выросло со 105 до 292 человек, а количество школ-участниц — с 87 до 134.

"Этот конкурс очень важен, потому что в него вовлечены молодые педагоги. Именно они создают ресурс педагогических кадров системы московского образования. Мы понимаем, что каждый молодой педагог, пришедший в школу, проходит период адаптации, становления. Очень важно не потерять наши лучшие педагогические кадры, а наоборот выявить талантливых педагогов и в целом повысить социальную ответственность молодежи", — отметила на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы председатель МГО профсоюза Марина Иванова.

Эксперт подчеркнула, что конкурс помогает участникам совершенствовать профессиональные навыки и стимулирует интерес педагогов к творческим видам деятельности. Молодые учителя могут проявить себя в трех номинациях:

"Учитель-мастер",

"Учитель-лидер" (индивидуальный зачет, обе номинации),

"Профессиональный союз" (командный зачет).

"Для индивидуального зачета мы пригласили в качестве наставников Межпредметную ассоциацию столичных учителей и Молодежную ассоциацию руководителей образовательных организаций. Для "Профессионального союза" наставником выступит Московская городская организация Профсоюза образования", — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Регистрация на конкурс откроется завершится 25 ноября на сайте mpmp. mosmetod.ru. Финал состязаний намечен на 31 марта будущего года.