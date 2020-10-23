В городке Тарусе Калужской области городские депутаты решили убрать с карты города "советские" названия улиц. Точнее, заменить их на "дореволюционные".

Инициатором "тарусской декоммунизации" стал врио главы района Руслан Смоленский. По его словам,

"проект не даёт никаких оценок историческим деятелям или процессам и это всего лишь возврат прежних наименований".

"Таруса — это город с почти тысячелетней историей и предлагаемое решение исходит именно из этого периода истории, многократно превышающего советский период", — говорит Смоленский.