В Москве из-за коронавируса закрыли МГТУ им. Баумана

Московские власти приостановили работу МГТУ им. Баумана из-за нарушения мер профилактики и роста заболевших коронавирусом.

Сейчас все здания университета закрыты. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.