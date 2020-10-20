Московские власти приостановили работу МГТУ им. Баумана из-за нарушения мер профилактики и роста заболевших коронавирусом.
Сейчас все здания университета закрыты. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз", — сообщил РБК со ссылкой на представителей штаба.
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