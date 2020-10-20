Власти Москвы не будут закрывать промпредприятия

Власти Москвы не рассматривают вариант, при котором в городе будут закрыты промышленные предприятия из-за всплеска заболеваемости.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы вариант их закрытия не рассматриваем вообще, потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования", — пояснил чиновник.

Напомним, с 19 октября в Москве действуют ограничения на посещение ночных клубов и других развлекательных заведений в ночное время суток.