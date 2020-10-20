В Туве произошло аварийное отключение электричества

Аварийное отключение электроэнергии произошло в республике Тыва.

Глава региона Шолбан Кара-оол заявил, что электроснабжение восстанвят в течение часа.

"Произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию", — сообщил чиновник.

В республиканском министерстве топлива и энергетики утверждают, что сейчас электроэнергии нет по всей территории региона.