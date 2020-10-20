У мэра Красноярска обнаружен коронавирус

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин оповестил своих подписчиков в Instagram, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

По словам градоначальника, с переносчиком заболевания контактировала его дочь, у которой также оказался положительный тест на COVID-19. Остальные члены семьи чиновника пока не заболели. Сейчас Ерёмин находится на самоизоляции.

"Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьёй сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих", — отметил мэр.

Ерёмин добавил, что чувствует себя нормально и продолжает работу в дистанционном формате.