Мэр Красноярска Сергей Ерёмин оповестил своих подписчиков в Instagram, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.
По словам градоначальника, с переносчиком заболевания контактировала его дочь, у которой также оказался положительный тест на COVID-19. Остальные члены семьи чиновника пока не заболели. Сейчас Ерёмин находится на самоизоляции.
"Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьёй сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих", — отметил мэр.
Ерёмин добавил, что чувствует себя нормально и продолжает работу в дистанционном формате.
Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.