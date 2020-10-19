Массовая вакцинация от COVID в Москве начнётся в декабре

Первые крупные партии коронавирусной вакцины Москва получит в ноябре, а массовая вакцинация в российской столице начнется в декабре-январе.

Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его убеждению, массовая вакцинация станет "окончательной победой над пандемией"."

В своем блоге столичный мэр пояснил, что большое количество инфекций в Москве связано с огромным населением города и значительным количеством проводимых анализов.

В понедельник подтвержденные случаи заболевания в столице достигли 367 629, что составляет четверть от общего числа в стране (всего в России на этот день было выявлено 1 415 316 случаев заражения), несмотря на то что официально там проживает всего 8% населения.

Собянин также подчеркнул, что пока не видит необходимости вводить в городе "крайние" меры, такие как комендантский час и запрет на передвижение, но не исключил и другие, менее жесткие меры.