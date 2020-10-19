Массовая вакцинация от COVID в Москве начнётся в декабре

Первые крупные партии коронавирусной вакцины Москва получит в ноябре, а массовая вакцинация в российской столице начнется в декабре-январе.
Об этом сообщил Сергей Собянин.
По его убеждению, массовая вакцинация станет "окончательной победой над пандемией"."
В своем блоге столичный мэр пояснил, что большое количество инфекций в Москве связано с огромным населением города и значительным количеством проводимых анализов.
Собянин также подчеркнул, что пока не видит необходимости вводить в городе "крайние" меры, такие как комендантский час и запрет на передвижение, но не исключил и другие, менее жесткие меры.
"Главная цель — прервать распространение инфекции, не затрагивая при этом экономику и не лишая людей работы, — написал он. — В конечном счете, мы не делаем выбор между хорошим и плохим. <…> Мы должны выбрать меньшее из двух зол. Но если сегодня мы ничего не предпримем, то завтра нам придется принимать более жесткие, радикальные и неприятные меры."
Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.