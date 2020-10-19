Мэр Архангельска Игорь Годзиш заявил. что с 19 октября снимает с себя полномочия главы города и уходит в отставку.
"С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования "Город Архангельск", подав заявление об отставке по собственному желанию", — написал чиновник во "ВКонтакте".
Утром 20 октября пройдёт внеочередное заседание архангельской городской думы, где парламентарии изберут нового главу города.
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