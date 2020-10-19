Мэр Архангельска подал в отставку

Мэр Архангельска Игорь Годзиш заявил. что с 19 октября снимает с себя полномочия главы города и уходит в отставку.

"С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования "Город Архангельск", подав заявление об отставке по собственному желанию", — написал чиновник во "ВКонтакте".

Утром 20 октября пройдёт внеочередное заседание архангельской городской думы, где парламентарии изберут нового главу города.