Собянин: ситуацию с коронавирусом удаётся взять под контроль

Ситуацию с распространением коронавируса в Москве удаётся взять под контроль. Это показывает статистика заболеваемости.

С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

"Нынешняя неделя принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль", — пояснил градоначальник.

Напомним, ранее глава города анонсировал проверки соблюдения дистанционного режима работы на столичных предприятиях, а также опроверг возможность закрытия Москвы на карантин и введения комендантского часа.