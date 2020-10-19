Власти Москвы не будут вводить ограничения на въезд и выезд из города, а также вводить комендантский час, поскольку эти меры "неприемлемы".
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", — утверждает градоначальник.
По словам Собянина, сейчас городские власти ищут "золотую середину" между полным закрытием города и отказом от ограничительных мер.
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