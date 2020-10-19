Врач, выдавший справки нижегородскому стрелку, арестован

В Нижегородской области арестовали врача, который выдал медицинские справки стрелку, застрелившему трёх человек. Его подозревают в халатности.

Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерий Лазарев.

"Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки "Борскому стрелку". Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", — отметил он.

Напомним, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области 12 октября 18-летний юноша открыл огонь из огнестрельного оружия по рейсовому автобусу и остановке. Погибли три человека. Перед нападением на людей стрелок выстрелил в собственную бабушку.