Все школы Забайкальского края переведены на дистанционный формат работы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона.
"Все школы, которые могут работать удалённо, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", — отметил глава Забайкалья Александр Осипов.
По мнению Осипова, количество детей в детских садах также нужно снижать, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса.
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