В Забайкалье все школы перевели на "удалёнку"

Все школы Забайкальского края переведены на дистанционный формат работы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона.

"Все школы, которые могут работать удалённо, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", — отметил глава Забайкалья Александр Осипов.

По мнению Осипова, количество детей в детских садах также нужно снижать, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса.