В водохранилище в Калмыкии массово погибла рыба

В республике Калмыкия на Аршан-Зельменском водохранилище, которое расположено примерно в 150 км к северу от столицы провинции Элисты и снабжает водой местные хозяйства массово погибла рыба.

Видео с места катастрофы опубликовал в своём Инстаграм местный житель.

На кадрах — водоем, берега которого покрыты мёртвыми рыбьими телами и пирующими на них чайками.

"Вонь нереальная, абсолютно ужасная", — комментирует автор за кадром.

"Если на Камчатке — в океан попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то Что же произошло в Сарпинской низменности??? Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик??? (Своих то у нас в Республике нет…)", — пишет в посте автор ролика (орфография и пунктуация сохранены)

Причина массовой гибели рыбы на Аршан-Зельменском водохранилище пока не установлена.

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств произошедшего, чтобы принять решение о дальнейших судебных действиях.

Напомним, что этим летом регион пострадал от серьезной засухи, которая нанесла значительный ущерб пастбищному хозяйству-основной отрасли промышленности региона. Половина пастбищ Калмыкии стала бесплодной из-за отсутствия дождей и нашествия саранчи.