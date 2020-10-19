В республике Калмыкия на Аршан-Зельменском водохранилище, которое расположено примерно в 150 км к северу от столицы провинции Элисты и снабжает водой местные хозяйства массово погибла рыба.
Видео с места катастрофы опубликовал в своём Инстаграм местный житель.
На кадрах — водоем, берега которого покрыты мёртвыми рыбьими телами и пирующими на них чайками.
"Вонь нереальная, абсолютно ужасная", — комментирует автор за кадром.
"Если на Камчатке — в океан попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то Что же произошло в Сарпинской низменности??? Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик??? (Своих то у нас в Республике нет…)", — пишет в посте автор ролика (орфография и пунктуация сохранены)
Причина массовой гибели рыбы на Аршан-Зельменском водохранилище пока не установлена.
Следственный комитет России начал проверку обстоятельств произошедшего, чтобы принять решение о дальнейших судебных действиях.
Напомним, что этим летом регион пострадал от серьезной засухи, которая нанесла значительный ущерб пастбищному хозяйству-основной отрасли промышленности региона. Половина пастбищ Калмыкии стала бесплодной из-за отсутствия дождей и нашествия саранчи.
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