На Урале СМИ сообщили о принудительной стерилизации женщин-инвалидов

Публикации в социальных сетях о нарушении прав женщин, проживающих в одном из екатеринбургских пансионатов для инвалидов и пожилых людей, стали поводом для проведения Министерством социальной политики Свердловской области проверки.

Первым тревогу забил ТГ-канал Baza, опубликовав видео, на котором жительница Уктусского пансионата рассказала, что ее принудительно стерилизовали по приказу администрации социального учреждения:

"Я этого не хотела! Я даже не понимала, о чем идет речь. А теперь я не смогу родить", — говорит женщина, назвавшаяся Людмилой Гусевой.

Женщина говорит, что в случае отказа от хирургического вмешательства ей пригрозили ей переводом в психиатрическое учреждение.

По её словам, никто ничего ей не объяснил и правду о проведённой ей операции она узнала позже, от других обитателей пансионата.

Как пишут уральские СМИ, женщины, проживающие в Уктусском пансионате, рассказывают, что им говорят, что детей все равно заберут, если они вдруг решат родить. Якобы, позиция администрации по этому вопросу жёсткая: дети, рожденные от инвалидов, "не нужны здесь, и дом престарелых не будет обеспечивать их, поэтому они не позволяют своим подопечным рожать".

Согласно сообщениям, принудительной стерилизации подверглись в общей сложности 10 женщин. Одна из них впоследствии умерла, что, по мнению ее семьи, было следствием осложнений, вызванных операцией.

Что говорят власти

Местные власти после заявили, что "о данном факте" сообщение получено впервые.

В пресс-службе Минсоцполитики Свердловской области обратили внимание на то, что справка, показанная в ролике, датирована 2008-м годом.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время. По данной теме жалоб или обращений от клиентов пансионата до сих пор не поступало", — говорят в министерстве (цитата ТАСС).

Региональный омбудсмен признала, что жители дома престарелых и их родственники жаловались на то, что врачи учреждения настаивают на стерилизации жильцов по медицинским показаниям.

"Мы знали, что медики пытались убедить жителей Уктусского пансионата. Тем не менее, никаких насильственных случаев стерилизации не было подтверждено", — сказала она ТАСС.

Администрация дома престарелых пока никак не прокомментировала эти обвинения.