В Уральских горах нашли пропавшего православного активиста

На горе Конжаковский камень в Свердловской области был обнаружен православный активист Сергей Алиев.

Ранее для его поисков на горе были развёрнуты несколько временных лагерей МЧС.

"Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11.30 обнаружили пропавшего туриста, он жив и способен сам передвигаться", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Поиск Алиева продолжался около двух суток. Активист отправился на гору с группой туристов 16 октября, однако пропал из-за резкого ухудшения погодных условий.