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В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь

В Москве в ночь на воскресенье выпало 15% месячной нормы осадков. Напомним, в столице местами прошёл дождь с мокрым снегом.

Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово", — сообщил синпотик.

По его словам, выпадение осадков продолжится днём 18 октября.

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