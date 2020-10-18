В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь

В Москве в ночь на воскресенье выпало 15% месячной нормы осадков. Напомним, в столице местами прошёл дождь с мокрым снегом.

Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово", — сообщил синпотик.

По его словам, выпадение осадков продолжится днём 18 октября.