Москвичей предупреждают об усилении непогоды

В ночь на 18 октября в Москве уже прошёл дождь с мокрым снегом. Это произошло впервые за текущую осень. Однако на хорошую погоду надеяться не стоит, поскольку осадки в столице продолжат выпадение.

Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в течение воскресенья в разных районах города выпадет от 1 до 5 миллиметров осадков в виде дождя с мокрым снегом.