Женщина выбросила двоих детей из окна в Саратове

В Саратове женщина выбросила из окна четвёртого этажа двух дочерей возрастом 5 и 8 лет. Сейчас девочки находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

После этого мать детей хотела покончить с собой и тоже выбросилась из окна. Однако женщина осталась жива и сейчас также находится в больнице.

В областном Минздраве сообщили, что дети получили серьёзные травмы, сейчас медики ведут борьбу за их жизнь.