В Саратове женщина выбросила из окна четвёртого этажа двух дочерей возрастом 5 и 8 лет. Сейчас девочки находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
После этого мать детей хотела покончить с собой и тоже выбросилась из окна. Однако женщина осталась жива и сейчас также находится в больнице.
В областном Минздраве сообщили, что дети получили серьёзные травмы, сейчас медики ведут борьбу за их жизнь.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.