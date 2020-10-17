Глава республики Хакасии Валентин Коновалов отправился на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом.
Об этом он сообщил в Instagram.
"От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально", — написал чиновник.
Коновалов также добавил, что находится на связи со своими подчинёнными и планирует проводить совещания в онлайн-формате.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.