Глава Хакасии заболел коронавирусом

Глава республики Хакасии Валентин Коновалов отправился на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом.

Об этом он сообщил в Instagram.

"От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально", — написал чиновник.

Коновалов также добавил, что находится на связи со своими подчинёнными и планирует проводить совещания в онлайн-формате.