В Москве заведено первое "кадастровое" дело

В Москве по иску властей заведено первое уголовное дело по факту занижения кадастровой стоимости недвижимости. Привлечение сторонних экспертов позволило собственнику особняка в Филипповском переулке — компании "Астра семь" — через суд снизить кадастровую стоимость объекта с 622,6 млн рублей до 279,9 млн рублей. Тем самым существенно сократились выплаты в городской бюджет по налогу на недвижимость.

Решение суда не устроило столичные власти, а также вызвало недоумение у профессионального сообщества, в частности у представителей Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, которых привлекли для проведения независимой оценки. В результате повторной экспертизы были выявлены несоответствия требованиям законодательства и методологические нарушения при расчетах, которые привели к занижению стоимости объекта почти на 40%.

По словам руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, подобные схемы в последнее время получают все большее распространение. В условиях, когда кадастровая оценка охватывает около 7 млн объектов недвижимости, такие манипуляции наносят колоссальный ущерб бюджету столицы.

"Несмотря на то, что у оценщиков есть предусмотренная законом обязанность называть реальную стоимость объектов, соответствующую текущей ситуации на рынке, случаи, когда они действовали в интересах своих клиентов, достаточно распространены", — говорит партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Алины Топорина.

По словам эксперта, именно для пресечения подобных схем в 2019 году независимую кадастровую оценку отменили.

"Новый порядок четко регламентирует, кто может производить оценку и как, чтобы пресечь потенциальный сговор между собственником и оценщиком. Ранее нанимался "независимый эксперт", проводилась некая оценка, и в итоге здание, земельный участок или другой объект недвижимости полностью обесценивался", — говорит практикующий юрист Сергей Баланец.

Однако и новые правила оставляют мошенникам простор для маневра, как это произошло в случае с особняком в Филипповском переулке. Независимая экспертиза остается поводом для судебного разбирательства, и привлеченный судом эксперт может согласиться с "независимым". Именно в недобросовестной работе оценщиков видит проблему председатель Комитета по развитию рынка недвижимости московской "Деловой России" Анна Лупашко.

"Сам факт возбуждения уголовного дела — сигнал для бизнеса: выбирайте качественных специалистов. Думайте, с кем работать!", — говорит она.

А новые дела, судя по всему не за горами. Максим Гаман уже заявил, что Департамент городского имущества Москвы будет "обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел в связи с недостоверным установлением кадастровой стоимости в размере рыночной".

Как отмечает Алина Топорина, занижение кадастровой стоимости опасно и для самих предпринимателей. Признание сделки недействительной будет означать, что стороне, продающей объект, будет компенсирована стоимость, указанная в договоре, а не реальная.