Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Московском фитнес-клубе умер ребёнок
В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"
В Великом Новгороде участковый застрелил человека
В столице женщина грозилась окружающим взорвать бомбу
В Дагестане вспыхнул пожар на коньячном заводе
К 2024 году численность населения России сократится на 1,2 млн человек

В Москве заведено первое "кадастровое" дело

В Москве по иску властей заведено первое уголовное дело по факту занижения кадастровой стоимости недвижимости. Привлечение сторонних экспертов позволило собственнику особняка в Филипповском переулке — компании "Астра семь" — через суд снизить кадастровую стоимость объекта с 622,6 млн рублей до 279,9 млн рублей. Тем самым существенно сократились выплаты в городской бюджет по налогу на недвижимость.

В Москве заведено первое "кадастровое" дело

Решение суда не устроило столичные власти, а также вызвало недоумение у профессионального сообщества, в частности у представителей Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, которых привлекли для проведения независимой оценки. В результате повторной экспертизы были выявлены несоответствия требованиям законодательства и методологические нарушения при расчетах, которые привели к занижению стоимости объекта почти на 40%.

По словам руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, подобные схемы в последнее время получают все большее распространение. В условиях, когда кадастровая оценка охватывает около 7 млн объектов недвижимости, такие манипуляции наносят колоссальный ущерб бюджету столицы.

"Несмотря на то, что у оценщиков есть предусмотренная законом обязанность называть реальную стоимость объектов, соответствующую текущей ситуации на рынке, случаи, когда они действовали в интересах своих клиентов, достаточно распространены", — говорит партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Алины Топорина.

По словам эксперта, именно для пресечения подобных схем в 2019 году независимую кадастровую оценку отменили.

"Новый порядок четко регламентирует, кто может производить оценку и как, чтобы пресечь потенциальный сговор между собственником и оценщиком. Ранее нанимался "независимый эксперт", проводилась некая оценка, и в итоге здание, земельный участок или другой объект недвижимости полностью обесценивался", — говорит практикующий юрист Сергей Баланец.

Однако и новые правила оставляют мошенникам простор для маневра, как это произошло в случае с особняком в Филипповском переулке. Независимая экспертиза остается поводом для судебного разбирательства, и привлеченный судом эксперт может согласиться с "независимым". Именно в недобросовестной работе оценщиков видит проблему председатель Комитета по развитию рынка недвижимости московской "Деловой России" Анна Лупашко.

"Сам факт возбуждения уголовного дела — сигнал для бизнеса: выбирайте качественных специалистов. Думайте, с кем работать!", — говорит она.

А новые дела, судя по всему не за горами. Максим Гаман уже заявил, что Департамент городского имущества Москвы будет "обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел в связи с недостоверным установлением кадастровой стоимости в размере рыночной".

Как отмечает Алина Топорина, занижение кадастровой стоимости опасно и для самих предпринимателей. Признание сделки недействительной будет означать, что стороне, продающей объект, будет компенсирована стоимость, указанная в договоре, а не реальная.

Последние материалы
В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"
Брежневский застой или апогей социализма?
В Великом Новгороде участковый застрелил человека
В столице женщина грозилась окружающим взорвать бомбу
В Дагестане вспыхнул пожар на коньячном заводе
К 2024 году численность населения России сократится на 1,2 млн человек
В Уфе медиков оштрафовали за угрозу распространения коронавируса
Популярное
Здоровье
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19

Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.

Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса
Российский шоу-бизнес
Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса
Российский шоу-бизнес
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
Политика. Новости и аналитика
Захарова: Хайко Маас лжёт
Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер Любовь Степушова Китай раздавит Австралию за синофобию Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов
Комментарии
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Тайна передачи «Очевидное-невероятное»
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников