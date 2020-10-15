Кадыров: на территории Чечни планировалась серия терактов

Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном удалось предотвратить серию террористических актов.
По его словам, у правоохранителей была информация о том, что планируется "заброс" на территорию республики групп боевиков — террористов.
О ходе спецоперации Кадыров рассказал в своём ТГ-канале.
скрин ТГ-канал
Глава Чеченской Республики также обнародовал данные уничтоженных боевиков. По его словам, они приехали в республику из-за рубежа, "прятались в Сирии и других странах".
Напомним, о готовящейся "переброске" в Чечню боевиков через грузино-российскую границу ранее рассказывала "Правда.Ру". Подробнее об этом - здесь.
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