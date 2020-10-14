Первые этапы Московской олимпиады школьников пройдут в онлайн-формате

Для учеников 5-11 классов стартовала Московская олимпиада школьников, которая в условиях пандемии пройдет в дистанционном формате. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады. Первые соревнования пройдут по физике с 16 по 18 октября.

"Московская олимпиада школьников проводится более чем по 20 направлениям. И среди них есть соревнования с действительно богатой историей. Например, по математике, физике и химии олимпиады проходят с 1930-х годов. Но появляются и новые дисциплины — робототехника, финансовая грамотность, генетика. А в этом году планируется впервые провести олимпиаду по функциональной грамотности. Дистанционные этапы позволяют школьникам попробовать свои силы в самых разных предметах. Ежегодно тысячи участников демонстрируют высокий уровень знаний на этой олимпиаде", — говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы Иван Ященко.

Как отмечается на сайте мэрии Москвы, первые этапы Московской олимпиады школьников чаще всего проходят дистанционно. Победители и призеры состязаний получают льготы при поступлении в профильные вузы — таковых в прошлом году было более пяти тысяч.