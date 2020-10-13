Эксперт объяснил, почему нет смысла закрывать Москву на карантин

На данном этапе нет смысла вводить жёсткий карантин в Москве, поскольку это не даст никаких результатов, а только навредит экономике.

"Наверное, комплекс мер, которые делает сейчас город, я считаю, одно из самых правильных решений. По сути, это секторальное ограничение по работникам, которые должны максимально работать дома, по школьникам, которые должны максимально учиться дома, и так далее. Все меры, которые сейчас делает город, я считаю правильными и эффективными, при этом не закрывая его полностью, поскольку, мне кажется, это не имеет эпидемиологического смысла", — утверждает директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

Напомним, сейчас в Москве действуют ограничения для пожилых людей и тех, кто входит в группу риска по коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что возвращения к жёсткому карантину не предвидится.