Михаил Дегтярёв и его семья прописались в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что вместе с семьей прописался в Хабаровске.

Об этом он рассказал мэру Хабаровска Сергею Кравчуку.

"Сергей Анатольевич, хочу вам сказать, что у вас теперь дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске появилось. Теперь у меня в паспорте гордый штамп: «Хабаровск». И у супруги, и у детей", — отметил Дегтярёв.

Ранее чиновник уже говорил о том, что планирует переехать в Хабаровск из Москвы и взять ипотеку, поскольку личных средств для покупки квартиры в регионе у него не хватает. По словам Дегтярёва, он оформил стандартную ипотеку под 7,5% годовых.