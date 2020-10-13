Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что вместе с семьей прописался в Хабаровске.
Об этом он рассказал мэру Хабаровска Сергею Кравчуку.
"Сергей Анатольевич, хочу вам сказать, что у вас теперь дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске появилось. Теперь у меня в паспорте гордый штамп: «Хабаровск». И у супруги, и у детей", — отметил Дегтярёв.
Ранее чиновник уже говорил о том, что планирует переехать в Хабаровск из Москвы и взять ипотеку, поскольку личных средств для покупки квартиры в регионе у него не хватает. По словам Дегтярёва, он оформил стандартную ипотеку под 7,5% годовых.
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