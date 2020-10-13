Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Чеченскую Республику из-за рубежа.
Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений", — сообщил Кадыров.
Напомним, в ходе контртеррористической операции в Грозном погибли трое силовиков. Перестрелка террористов с силовиками произошла во вторник утром. В ходе спецоперации были ликвидированы четверо боевиков.
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