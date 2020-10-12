Политический оппонент Фургала встал на сторону его защитников

Предшественник Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт неожиданно для всех занял сторону защитников арестованного хозяина региона.

По мнению Шпорта, Фургала нужно судить судом присяжных. Причём процесс должен быть

открытым;

проходить в Хабаровске, а не в Москве.

Об этом экс-губернатор написал в своём Инстаграм:

Шпорт особо подчеркнул, что

народ должен видеть доказательства того, в чём обвиняют "его" губернатора.

ДЛЯ СПРАВКИ: