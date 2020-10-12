Политический оппонент Фургала встал на сторону его защитников

Предшественник Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт неожиданно для всех занял сторону защитников арестованного хозяина региона.
По мнению Шпорта, Фургала нужно судить судом присяжных. Причём процесс должен быть
Об этом экс-губернатор написал в своём Инстаграм:
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Многие просили рассказать, что я думаю по поводу ареста теперь уже экс-губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала. Скажу коротко. Лично я полностью солидарен с жителями края. Должен быть открытый суд присяжных. И не в Москве, а в Хабаровске. Люди должны видеть доказательства вины своего губернатора. Всё должно быть максимально прозрачно. И я призываю правоохранительные органы прислушаться к мнению хабаровчан. Спасибо!
Шпорт особо подчеркнул, что
народ должен видеть доказательства того, в чём обвиняют "его" губернатора.
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