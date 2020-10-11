Текущая неделя станет завершением тёплого периода. Уже к выходным в столице температура воздуха опустится до 8 градусов выше нуля.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет финалом затянувшегося периода очень комфортной, преимущественно сухой и не по сезону тёплой погоды… Однако, как и положено в переходные периоды, возрастает активность циклонов, а значит, станет больше дождей. Ближайшие ожидаются в понедельник, а со среды они будут, возможно, практически каждый день", — пояснил эксперт.