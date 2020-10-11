Московские власти будут контролировать переход работников на удалённый формат работы.
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, это позволит эффективно бороться с распространением коронавируса, не прибегая к полному закрытию предприятий.
"Будем обеспечивать контроль за соблюдением требований. Это такой самый "лайт" вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", — пояснил градоначальник.
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