Собянин озвучил "лайт" вариант карантина в Москве

Московские власти будут контролировать переход работников на удалённый формат работы.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, это позволит эффективно бороться с распространением коронавируса, не прибегая к полному закрытию предприятий.