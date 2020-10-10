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Синоптики предупредили о "тепловой аномалии" в столице

В начале следующей недели в Москве ожидается "тепловая аномалия". Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Дневная температура в выходные +15…+17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели тёплая аномалия станет ещё больше, и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям", — пояснили в центре.

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