Из-за сложившейся на Камчатке экологической катастрофы глава региона Владимир Солодов призвал в Камчатский край мировых учёных.
Об этом губернатор сообщил на своей странице в Instagram.
"Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, CalTech, Пекинский университет, Университет Токио", — написал чиновник.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.