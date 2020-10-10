С помощью снимков со спутника удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем её отдельные компоненты", — пояснил губернатор региона Владимир Солодов.