Днём в Москве температура воздуха прогреется до 16 градусов выше нуля. Осадков не предвидится.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Атмосферный фронт, проливший за сутки на Москву 10 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы, сегодня начнет постепенно разрушаться. Этому будет способствовать влияние северо-западного крыла казахстанского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно покажется солнце и немного потеплеет", — пояснил синоптик.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.