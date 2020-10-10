Днём в Москве температура воздуха прогреется до 16 градусов выше нуля. Осадков не предвидится.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосферный фронт, проливший за сутки на Москву 10 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы, сегодня начнет постепенно разрушаться. Этому будет способствовать влияние северо-западного крыла казахстанского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно покажется солнце и немного потеплеет", — пояснил синоптик.